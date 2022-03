Taxer davantage les riches pour renforcer le filet social au Québec

Un immense filet a été déployé ce matin devant les bureaux du ministère des Finances situés dans le quartier des affaires à Montréal.

Cette action était organisée par le Coalition Main rouge qui regroupe des syndicats (FAE, CSN, SFPQ) ainsi que des organismes communautaires et féministes. Ces groupes sociaux réclament la mise en oeuvre d'une taxe sur la richesse dans le prochain budget que le ministre des Finances, Éric Girard déposera le 22 mars prochain. Une taxe de 1% sur la richesse rapporterait 4 milliards de dollars annuellement ce qui permettrait de renforcer le filet social grandement fragilisé par la pandémie.

«La pression exercée sur nos services publics est devenue intenable comme en témoigne par exemple la pénurie de main-d’œuvre dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l’éducation et des services de garde», Benoit Lacoursière, porte-parole de la Coalition Main rouge. La Coalition propose 15 autres mesures pouvant rapporter 14.5 milliards de dollars dans les coffres de l'État, dont la hausse du niveau de taxation des grandes entreprises, taxer le capital des fondations privées, réduire les subventions aux entreprises et intensifier la lutte à l'évasion fiscale.

« Il va sans dire que ce n’est pas un chèque pré-électoral qui va résoudre le problème des inégalités croissantes » - Véronique Laflamme, porte-parole de la Coalition Main rouge.

La semaine dernière, le premier ministre François Legault a de nouveau évoqué l'idée d'aider aux contribuables avec le prochain bugdet, sans toutefois réduire la taxe sur l'essence comme l'a proposé le Parti conservateur d'Éric Duhaime.