TEMPÊTE: De 15 à 30 cm de neige attendus en fin de semaine

Les amateurs de glisse et de plein air seront servis en fin de semaine avec une première vraie bordée de neige sur le sud du Québec. Environnement Canada prévoit de 15 à 30 cm et des températures douces ces prochaines 48h.

Un avertissement de neige est en vigueur à Montréal, en Montérégie, en Mauricie et à Gatineau où on prévoit de la neige parfois forte à compter de demain (samedi) pour un total de 15 à 25 cm d'ici dimanche matin. Ce sera de la neige mouillée, parfaite pour des bonshommes de neige, avec des maximums autour du point de congélation. Les conditions routières pourraient par contre rapidement se dégrader en milieu de journée en raison de la vigueur des précipitations et de la faible visibilité.

« Plus de 15 cm, c'est la première fois cet hiver. On est en retard quand même, mais tout est en retard cette année. On a eu plus de douceur que la normale. On a eu un Noël vert et même de la pluie. Tout est retardé, mais ça ne veut pas dire que le printemps sera en retard cette année. » Simon Legault, météorologue Environnement Canada

Il faudra être encore plus prudent dans les Laurentides et à Québec où Environnement Canada lance plutôt un avertissement de tempête hivernale. 25 à 30 centimètres de neige sont attendus à Mont-Tremblant et Saint-Sauveur demain alors que le maximum sera de 25 cm à Québec. On prévoit aussi de la poudrerie sur la Capitale-Nationale avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

La journée de dimanche sera parfaite pour profiter de toute cette neige avec des températures douces entre 1 °C et -4 °C. On prévoit également de la neige intermittente sur le sud du Québec.

AUDIO: Simon Legault d'Environnement Canada nous résume les prévisions météo de samedi.