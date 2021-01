Tempête de neige attendue mardi partout au Québec

Le Québec débutera le mois de février avec une importante tempête de neige. Une trentaine de centimètres de flocons sont attendus sur plusieurs secteurs, selon Environnement Canada qui qualifie le phénomène de «classique de milieu d'hiver».

La dépression remontera de la côte est américaine dès mardi matin. De 10 à 20 cm de neige pourraient s'accumuler dans le grand Montréal, jusque dans la région de Québec, en passant par la Montérégie, Lanaudière, la Mauricie, le Centre-du-Québec, l'Estrie et la Beauce.

Les régions de Saguenay et de la Côte-Nord pourraient recevoir jusqu'à 30 cm.

Les régions les plus touchées par les conditions de tempête hivernale seront celles de l'Est du Québec. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie peuvent s'attendre à recevoir jusqu'à 35 cm de flocons, d'ici à mercredi.

« Les régions de l'Est du Québec vont se retrouver dans un vent qui va souffler en rafales de 80 à 90 kmh. Il faut donc ajouter de la poudrerie généralisée par endroits (...) Ce sera un peu moins pire sur le Sud. Les vents seront moins intenses, donc possiblement de la poudrerie localisée. C'est vraiment un système majeur qui va balayer le Québec mardi et mercredi. » - Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada

Les conditions routières pourraient grandement se dégrader, selon les secteurs. Il est possible de vérifier l'état des routes en temps réel sur le site de Québec 511.

Il ne s'agira pas d'une bordée de «neige à bonhomme» comme celle reçue il y a deux semaines. Les températures tourneront davantage autour des -2 à -4 degrés, ce qui rendra la neige plus poudreuse.

Environnement Canada précise que la trajectoire du système demeure encore incertaine. Les quantités de précipitation pourraient donc changer dans les prochaines heures.

Chose certaine, les Québcois auront un répit de froid mordant. Dimanche matin, Montréal et Québec ont d'ailleurs enregistré leur matinée la plus froide de la saison.