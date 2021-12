Tempête hivernale : de la neige et de la pluie verglaçante en vue

La prudence est de mise sur les routes dimanche soir et lundi dans plusieurs secteurs de la province.

Un avertissement d'Environnement Canada est en vigueur parlant de plusieurs centimètres de neige et de pluie verglaçante.

Dans le secteur du Grand Montréal, de Drummondville et des Bois-Francs, 10 à 15 centimètres de neiges vont tomber à compter de ce soir se transformant en pluie verglaçante au moment où la température va commencer à grimper, lundi matin. De 2 à 4 millimètres sont attendus ce qui pourrait compliquer l'heure de pointe dans les zones plus urbaines.

Dans les secteurs de Québec, Gatineau et Trois-Rivières 15 à 20 centimètres de neige sont attendus et jusqu'à 30 centimètres dans les Laurentides et Lanaudière.

La neige sera suivie d'un épisode de pluie verglaçante lundi matin.

Ailleurs en province de la neige est aussi prévue, sans pour autant être accompagnée d'un avertissement d'Environnement Canada.

Prévoyez donc vos déplacements en conséquence en partant un peu plus tôt lundi pour vous rendez au boulot.