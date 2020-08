TEMPÊTE ISAIAS: Beaucoup de pluie attendue sur le Québec dès ce soir

La tempête tropicale Isaias se dirigera sur le Québec dans les prochaines heures. Le système météo a déjà fait de nombreux dégâts en Caroline du Nord, aux États-Unis, où elle a touché terre avant de remonter vers le Nord.

La tempête tropicale devrait atteindre le Québec au courant de la soirée et pourrait amener des précipitations pouvant atteindre 60 millimètres de pluie par endroits. Isaias remontera vers l'Est en passant par la grande région de Montréal, l'Estrie, la Montérégie, la Mauricie, la grande région de Québec et le Bas-Saint-Laurent.

La faible pluie qui tombe sur le sud du Québec va s'intensifier d'ici à ce soir, et ce sera de la pluie modérée à forte sur les secteurs du centre et de l'est du Québec au courant de la nuit et demain matin.

« Les vents les plus forts vont filer à 60-70 km/h. Les précipitations parfois fortes vont se terminer au cours de la nuit ou très tôt demain matin. 30 à 50 millimètres de pluie sur la Montérégie, l'Estrie en s'en allant vers Drummondville. » - Jean-Philippe Bégin, météorologue

Les vents pourraient atteindre 50 km/h en soirée notamment en Estrie et sur le long du fleuve Saint-Laurent. La tempête tropicale Isaias frappera également le Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que 35 millimètres de pluie tomberont principalement dans la nuit. Le Saguenay devrait recevoir le double des précipitations du Lac-Saint-Jean, puisqu'il est plus près du fleuve.

Inondations possibles?

Cette tempête pourrait également mener à des inondations localisées à certains endroits précis, notamment si les systèmes d'aqueduc ne fournissent pas, mais rien d'aussi importants que ce qu'on peut voir au printemps.

Environnement Canada conseille aux résidents des régions visées de se préparer pour éviter les dégâts.

« On conseille aux gens de s'assurer que leurs puisards autour de leur maison soient bien dégagés de façon à faciliter l'écoulement de l'eau. D'entreposer en hauteur aussi certains objets de valeur qu'on a dans les garages ou les sous-sols, qui pourraient être inondés. » - Jean-Philippe Bégin, météorologue

En Estrie, la rivière Saint-François pourrait atteindre un niveau de 13 pieds, ce qui fait craindre de potentielles inondations, notamment au camping de l'île-Marie. Ceux-ci devraient être épargnés, mais la Ville de Sherbrooke est prête à toute éventualité.

« On a quand même pris des dispositions avec ces gens-là pour qu'ils soient tenus informés de l'évolution de la situation et qu'on puisse entreprendre des démarches pour faire des évacuations rapidement s'il y a lieu. » - Stéphane Simoneau, coordonnateur des mesures d'urgence

Plus de 200 000 foyers de la Caroline du Nord sont sans électricité en raison du passage de la tempête Isaias. Les vents ont atteint 130 km/h. Une femme de 56 ans a perdu la vie à Porto Rico après que son véhicule ait été emporté par les eaux. Plusieurs personnes ont également été blessées, des maisons et des routes ont été inondées et les dommages sont importants.

Environnement Canada a émis un Bulletin d'information sur les cyclones tropicaux pour les régions suivantes :