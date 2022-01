TEMPÊTE: La neige et la poudrerie compliquent les déplacements

Les conditions routières et la fermeture de nombreux commerces en raison de la COVID-19 a incité Transport Québec a recommandé aux conducteurs québécois de faire preuve de prudence en évitant tout déplacement non essentiel.

Plus de 2 000 écoles de partout au Québec sont fermées pour la journée alors que les élèves devaient vivre leur retour en classe. La plupart d'entre elles avaient déjà signifié leurs intentions en début de soirée, dimanche.

Can't see much and 20 west hasn't been cleared in awhile after Angrignon.#CJAD800 pic.twitter.com/YsG3GL1ld0