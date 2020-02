TEMPÊTE : Méchante bordée de neige attendue à Montréal

Météo: avec l’importante quantité de neige attendue dès demain matin, les conditions risquent d’être parfois difficiles et chaque arrondissement sera à l’oeuvre pour assurer la sécurité des usagers de la route. Nous vous invitons à faire preuve de prudence. @JFParenteau #polmtl

[Déneigement🌨️] Les équipes de déneigement de Laval sont fin prêtes pour la bordée de neige attendue jeudi et vendredi. ➡ https://t.co/nvMJUJr2yT pic.twitter.com/fM0ta6CT6q

#Conduitehivernale | Avec la météo clémente des dernières semaines on pensait que l'hiver était fini, mais non! La neige qui tombera jusqu'à demain soir nous rappelle que l'hiver n'est pas encore terminé. La prudence et la vigilance sont de mise lors de vos déplacements. pic.twitter.com/TsFarv7HKb