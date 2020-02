TEMPÊTE: Retour en force de l'hiver au Québec

Après un début de semaine printanier, l'hiver est de retour en force.

Un important système dépressionnaire laissera une dizaine centimètres de neige d'ici demain à Montréal. La couronne nord y goûtera davantage alors que les Laurentides et Lanaudière pourraient recevoir jusqu'à 35 centimètres. Environnement Canada a émis des avertissements de neige pour plusieurs régions.

La neige sera fondante ou mêlée de pluie la nuit prochaine, ce qui influencera les quantités au sol.

Il est fortement recommandé de partir plus tôt demain matin pour vous rendre au travail. Les conditions routières risquent d'être difficiles, alors que la neige doit s'intensifier dans la matinée. La neige s'accumulera rapidement sur les routes et la visibilité pourrait être réduite en raison des forts vents qui causeront de la poudrerie.

«Les gens en provenance de la Rive-Nord vont être pris dans la tempête avec de la neige forte et de la poudrerie. Ça dépend vraiment d'où on vient pour ce qui est de l'heure de pointe, mais de façon générale ça devrait quand même être assez perturbant même avec la pluie et les vents.» - André Cantin d'Environnement Canada