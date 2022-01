Tentatives de suicide : plus d'adolescentes se sont retrouvées aux urgences

Le nombre d'adolescentes de 14 à 19 ans transférées aux urgence en raison d'une tentative de suicide a augmenté de 23% au cours de la dernière année, révèle un nouveau rapport publié aujourd'hui par l'Institut national de santé publique du Québec.

Le taux de suicide dans cette tranche d'âge demeure relativement bas. L'Association québécoise de prévention du suicide souhaite tout de même que la situation soit monitorée pour être bien comprise.

Plus de 3 400 hospitalisations sont liées à une tentative de suicide chaque année, ce qui équivaut à environ 9 hospitalisations par jour.

Institut national de santé publique du Québec

Les observations préliminaires de l'INSPQ et le Bureau du coroner en chef du Québec ne révèlent pas d'augmentation du taux de mortalité par suicide en 2020 attribuable à la pandémie. Les impacts du stress, de l'isolement et de l'anxiété pourraient toutefois se faire sentir ultérieurement, pensent l'Association québécoise de prévention du suicide.

Le taux de suicide demeure, encore à ce jour, trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes et il accable surtout les personnes de 50 à 64 ans.

« Le taux de mortalité par suicide au Québec se maintient en moyenne à trois par jours, ce qui est encore trop élevé. La nécessité d’une Stratégie nationale de prévention de suicide s’impose plus que jamais, afin d’amplifier cette tendance à la baisse et de connaître enfin une réduction significative des taux de suicide au Québec. Je profite de cette semaine de sensibilisation pour encourager la population à rester vigilante et bienveillante et à ne jamais hésiter à aller chercher de l’aide ou à signaler pour un proche en cas d’inquiétudes. » - Jérôme Gaudreault, directeur général de l’AQPS