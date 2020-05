Tremblement de terre en Montérégie

La terre a tremblé en Montérégie en fin d'avant-midi.

Un séisme de magnitude 3,7 a secoué plusieurs secteurs à 11h03. L'épicentre était dans la région de Bedford, près de la frontière américaine.

Séisme Canada indique que le tremblement de terre a été localisé à 18 km de profondeur et à 41 km SSO de Granby, 63 km S de Saint-Hyacinthe et 73 km ESE de Montréal.

Des auditeurs de Bedford et de Frelighsburg, dans Brome-Missisquoi, affirment avoir entendu un gros «boom». D'autres à Sutton dans les Cantons-de-l'Est et à Montréal disent avoir également ressenti la secousse.

Selon Séismes Canada, aucun dommage n'a été rapporté.

Ce secteur est propice aux tremblements de terre, qui sont plutôt communs, selon l'organisme.

« C'est une région active sismiquement. C'est la deuxième plus active après Charlevoix dans l'est du Canada. Dans cette région, on voit régulièrement, tous les six mois au moins, un séisme de magnitude 3 et plus, et une magnitude 4 tous les 12 à 18 mois. »

- Claire Perry, sismologue de Ressources naturelles Canada