Trois enfants périssent dans un accident de tracteur en Montérégie

Les festivités de la Fête du Canada ont pris une tournure tragique hier soir pour une famille d'agriculteurs de Notre-Dame-de-Stanbridge, une petite municipalité de la Montérégie habitée par moins de 700 personnes, située au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, non loin de la frontière avec les États-Unis.

10 personnes, 6 enfants et 4 adultes prenaient place dans la pelle d'un tracteur de ferme dans laquelle des bûches de bois avaient aussi été déposées ce qui laisse penser qu'un feu de joie était en préparation.

Le poids lourd circulait sur le rang Sainte-Anne lorsque la pelle a soudainement basculé et les occupants sont tombés au sol. Ils sont passés sous les roues du tracteur ne laissant aucune chance aux victimes.

Trois des enfants ont rendu l'âme, les trois autres sont blessés et deux des adultes sont traités à l'hôpital pour de graves blessures.

Photo : Elizabeth Zogalis, reporter CJAD 800 Montréal\Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont analysé la scène durant de longues heures.

LE CONDUCTEUR ARRÊTÉ ET ACCUSÉ

Le conducteur du tracteur, un homme de 38 ans a été arrêté durant la nuit et a comparu cet après-midi par vidéoconférence à partir du Palais de justice de Granby.

Il est accusé de négligence criminelle causant la mort et de négligence criminelle causant des lésions. Un interdit de publication nous empêche de dévoiler son nom afin de protéger l'identité des jeunes victimes. L'accusé a été remis en liberté moyennant une somme de 5000$. Il sera de retour en Cour le 28 septembre.

Aucune accusation concernant la conduite en état d'ébriété n'a finalement été déposée. La Sûreté du Québec avait laissé entendre plus tôt dans la journée que l'alcool aurait pu jouer un rôle dans ce drame familial.

L'homme devra respecter plusieurs conditions, dont de ne pas conduire un véhicule à moteur sauf pour une urgence médicale, de ne pas consommer d'alcool et de drogue et de ne pas non plus en avoir en sa possession et ne pas se trouver dans un bar.

Cosmo Santamaria/CTV Montréal

Cosmo Santamaria/CTV Montréal