Trois nouvelles cliniques au Québec pour dépister le coronavirus

Le Québec prend de nouvelles mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Trois cliniques spécialisées dans le dépistage de la maladie ouvriront leurs portes.

La ministre de la Santé Danielle McCann en a fait l'annonce lundi, en réponse aux médecins de famille qui déploraient le manque de préparation de leurs cliniques face à l'épidémie.

L'Hôtel-Dieu de Montréal, partiellement fermé depuis 2017, accueillera des patients dès aujourd'hui.. Deux autres établissements ouvriront aussi leurs portes en Montérégie et dans la région de Québec.

Les gens qui croient être atteints du coronavirus devront prendre rendez-vous en appelant Info-Santé, au 811, avant de se rendre sur place.

Ces cliniques spécialisées s'ajoutent aux hôpitaux déjà désignés pour recevoir les gens infectés par le COVID-19, ou qui croient l'être. À Montréal, il s'agit de l'Hôpital général juif et du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. À Québec, le Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie sont responsables de la clientèle atteinte.

Dimanche matin, on comptait deux cas confirmés et un cas probable de coronavirus au Québec, pour un total de 57 cas confirmés à travers le Canada.

Le quart de l'Italie en quarantaine

À l'international, la propagation du virus ne s'essouffle pas. 25% de la population en Italie est maintenant en quarantaine.

Cette mesure sans précédent concerne une large zone au nord du pays, incluant Venise, Milan et Turin.

Les déplacements y sont limités et tous les rassemblements sportifs, culturels ou religieux sont interdits. Les discothèques, cinémas et théâtres seront fermés jusqu'au 3 avril.

Les commerces et restaurants pourront demeurer ouverts, à condition que les clients respectent une distance de sécurité d'au moins un mètre.

L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par le COVID-19 avec 233 morts et plus de 5800 personnes infectées. À travers le monde, environ 107 000 personnes ont contracté le coronavirus et plus de 3700 en sont décédés.

De plus en plus de rendez-vous internationaux annulés

La liste d'événements internationaux annulés en raison de l'épidémie continue de s'allonger.

C'est le cas, entre autres, du championnat mondial de hockey féminin qui devait avoir lieu le mois prochain en Nouvelle-Écosse. La Ligue nationale de hockey (LNH) évalue la possibilité de fermer l’accès au vestiaire aux journalistes.

Le marathon de Barcelone, en Espagne, prévu la semaine prochaine est remis à octobre.

Le Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn sera disputé sans aucun spectateur dans les gradins.