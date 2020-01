Trois personnes blessées à l'arme blanche à Montréal

À Montréal, un homme de 20 ans se trouve maintenant dans un état stable après avoir été blessé à l'arme blanche au haut du corps cette nuit, dans le secteur de Griffintown, dans l'arrondissement de Ville-Marie Ouest. Deux autres personnes sont aussi hors de danger après avoir été blessées possiblement par des objets tranchants, tôt ce matin.

La première agression est survenue vers 3h10 lors d'un conflit qui a dégénéré entre trois ou quatre personnes.

L'homme était conscient à l'arrivée des secours et a été transporté à l'hôpital. Son état était grave, mais s'est stabilisé. On ignore les motifs de cette altercation et il sera difficile d'en savoir plus tant que la victime sera hospitalisée.

Les suspects ont pris la fuite avant l'arrivée des policiers et sont toujours recherchés.

À 9h, le boulevard Robert-Bourassa était toujours fermé en direction sud entre les rues Notre-Dame et Ottawa le temps de l'enquête. Des témoins ont été rencontrés par les policiers.

Cet événement survient au lendemain d'une autre agression armée, à la suite de laquelle un homme de 26 ans a malheureusement perdu la vie. Selon le Service de police de la Ville de Montréal, il n'y aurait toutefois aucun lien entre le 25e homicide d'hier et l'agression armée de cette nuit.

Deux autres blessés par arme blanche

Par ailleurs, un homme et une femme ont été blessés au haut du corps, possiblement pas des objets tranchants, en ce mercredi matin dans l'arrondissement Lachine, dans le sud-ouest de Montréal. Tous deux ont été transportés au centre hospitalier où on ne craint pas pour leur vie.

Plusieurs appels sont entrés au SPVM vers 6h20 pour une dame ayant été possiblement poignardée et se trouvant dans un appartenant de la rue Camille.

Un peu plus loin, ils ont localisé une deuxième personne blessée, un homme de 23 ans, qui s'était réfugié dans un abribus à l'intersection des rues Saint-Pierre et Notre-Dame..

Les policiers tentent toujours de comprendre ce qui s'est passé alors que les deux victimes ne collaborent pas avec les autorités. On ignore s'il y a un lien entre ces deux événements.

Un périmètre de sécurité a été érigé et aucune arrestation n'a été faite jusqu'à maintenant.