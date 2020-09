Trois régions passent au rouge et se reconfinent en partie 

« Les chiffres sont sans appel. On doit prendre nos responsabilités. (...) Ce qu'on voit pour l'instant c'est une augmentation importante des cas. On peut penser que dans les prochaines semaines, ça va vouloir dire des augmentations importantes des hospitalisations et des décès. (...) La situation est critique.»

Les écoles et commerces, y compris les salons de coiffure et d'esthétique, resteront ouverts. Les centres d'entraînement, centres commerciaux et différentes boutiques demeurent également ouverts. Les sports scolaires et civils peuvent continuer d'être pratiqués.

Les bars, casinos, salles de spectacles, cinémas, salles de réception, musées et bibliothèques fermeront leurs portes. Les salles à manger des restaurants seront également fermées, mais la livraison et les mets pour emporter demeureront permis.

Le premier ministre Legault confirme que les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal , la Capitale-Nationale et la région de Chaudière-Appalaches passent au palier rouge. Ce niveau d'alerte maximale touche 5 millions de Québécois et vient avec une série de mesures en place du 1er au 28 octobre.

Plusieurs réactions à prévoir

Les réactions politiques n'ont pas tardé à la suite de cette annonce. La cheffe libérale Dominique Anglade assure que le gouvernement aura la collaboration de son parti pour mobiliser la population.

Nous devons nous assurer que tous respectent les règles de la santé publique. C'est important.



Si nous restons solidaires, je suis convaincue qu’ensemble nous allons traverser cette 2e vague. (3/5)#PolQc #Assnat #PLQ — Dominique Anglade (@DomAnglade) September 28, 2020

La porte-parole de Québec Solidaire, Manon Massé a réagi par voie de communiqué: « Les travailleuses et les artisans de la restauration, des bars et du milieu culturel vont passer une nuit blanche à se demander ce qui les attend demain. Les travailleuses et travailleurs sont les grands absents des annonces de ce soir et nous nous battrons pour qu'ils soient entendus par le gouvernement.»

Plus tôt lundi, l'industrie de la restauration craignait plusieurs faillites si les salles à manger devaient une fois de plus fermer. La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes, prévenait aussi qu'une fermeture signifierait la mort de nombreux commerçants.

Le premier ministre François Legault affirme que son gouvernement travaille sur une façon d'indemniser les secteurs économiques les plus touchés par ces nouvelles restrictions.