Trois-Rivières: opération policière liée à la contrebande de tabac

Une vaste opération liée à la vente de cannabis et la contrebande de tabac a été réalisée aujourd'hui à Trois-Rivières et au Saguenay–Lac St-Jean.

Les policiers du Service des enquête de la Sûreté du Québec, la MRC de Maria-Chapdelaine et la Ville de Trois-Rivières ont notamment saisi plus de 30 000 cigarettes de contrebande, une quarantaine de comprimés de méthamphétamine, plus de 4000 $ en argent canadien et des documents liés à la comptabilité.

Un véhicule a également été saisi.

Deux individus ont été rencontrés. Ils pourraient faire face à des accusations liées à la vente de cannabis et de tabac de contrebande dans la grande région de Trois-Rivières et au Saguenay–Lac-Saint-Jean.