Trudeau, Joly et Anand figurent parmi les Canadiens bannis de Russie

Le premier ministre Justin Trudeau, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et la ministre de la Défense Anita Anand sont bannis de la Russie.

Ils font partie des 313 Canadiens sanctionnés, en réponse aux mesures imposées contre Moscou en lien avec l'invasion de l'Ukraine. Presque tous les députés fédéraux canadiens figurent aussi sur cette liste.

La ministre Mélanie Joly n'est pas surprise de ce geste de la Russie.

«Je ne suis pas surprise, personne n'est surpris, on s'y attendait. On a déjà mis en place des sanctions contre le président Poutine lui-même, contre le ministre des Affaires étrangères, contre le ministre de la Justice, contre le ministre des Finances et contre tous les membres de l'Adouma, donc on savait qu'il allait y avoir des contre-sanctions, donc il n'y a pas de surprise, mais en même temps ça ne va pas faire en sorte qu'on va reculer!»

Le Canada a ajouté 15 noms, mardi, à sa propre liste de sanctions contre le régime de Vladimir Poutine et ses alliés dans l'invasion meurtrière en Ukraine, qui inclut plus de 900 politiciens, officiers militaires et chefs d'entreprise influents russes, ukrainiens et biélorusses.

Aux États-Unis, 13 personnalités sont aussi visées, dont le président Joe Biden.