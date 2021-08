Tunnel La Fontaine fermé vers Montréal tout le week-end

Les automobilistes du Grand Montréal sont invités à bien planifier leurs déplacements ce week-end puisque le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera complètement fermé en direction de la métropole.

Une importante congestion est à prévoir. L'autoroute 25 nord, entre la sortie 90 sur l’autoroute 20 ouest et l’entrée de l’avenue Souligny, sera complètement fermée, de minuit 30 samedi à 5 h lundi.

Sur la Rive-Sud, les entrées en provenance de la route 132, du boulevard Marie-Victorin et de l’île Charron menant à l’autoroute 25 en direction nord seront fermées dès 22h30 ce soir.

Mobilité Montréal conseille d'éviter le secteur et d'utiliser d’autres traversées pour circuler entre la Rive-Sud et Montréal, notamment le pont Jacques-Cartier. Un détour est prévu par l’autoroute 20 et la route 132 ouest.

La semaine dernière, deux voies sur trois étaient fermées dans le tunnel et à un certain moment des automobilistes affirment avoir attendu pendant 3h.

Cette fermeture est nécessaire pour permettre d'installer de nouveaux paralumes et de débuter la réfection du corridor central dans le tunnel. Les paralumes sont des installations qui facilitent la transition pour les conducteurs entre la luminosité extérieure et celle du tunnel.

Mobilité Montréal