Twitter accepte l'offre d'Elon Musk

Twitter appartient désormais à Elon Musk. L'homme d'affaires et milliardaire rachète le réseau social pour 44 milliards de dollars américains.

Elon Musk s'est entendu avec le conseil d'administration de Twitter sur un montant de 54,20 dollars par action.

Le patron de Tesla avait fait part de son intention à la mi-avril de s'emparer de l'intégralité des actions de Twitter et de retirer la plateforme de la Bourse new-yorkaise.

Il avait assuré qu'il souhaitait préserver la liberté d'expression sur cette plateforme.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means