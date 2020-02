Ultime hommage à Maman Dion le 20 février

Le public est invité à rendre un dernier hommage à Thérèse Tanguay-Dion, surnommée «Maman Dion».

La mère de quatorze enfants, dont Céline Dion, est décédée le 17 janvier dernier à l'âge de 92 ans.

Les gens pourront présenter leurs condoléances, le jeudi 20 février entre 8h30 et 13h, au Memoria Alfred-Dallaire situé au 2159 boulevard Saint-Martin Est à Laval.

Un communiqué indique que: « Le reste de la journée sera entièrement consacré à la grande famille, dans la plus stricte intimité et le plus grand respect de leur chagrin. La famille ne souhaite pas accorder d'entrevues.»

Il sera interdit de prendre des photos ou de filmer à l'intérieur du salon funéraire.