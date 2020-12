Un accident auto-camion force la fermeture de l'A50

L'Autoroute 50 est fermée dans les deux directions à la hauteur de Grenville-sur-la-rouge, dans les Laurentides, en raison d'un violent face à face entre un camion-citerne chargé d'essence et une auto vers 9h ce matin.

On craint pour la vie de l'automobiliste qui a été gravement blessé. On ne connaît pas encore son sexe ni son âge.

Les enquêteurs en collision de la Sûreté du Québec sont sur place pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Heureusement, le camion-citerne n'a pas perdu son chargement d'essence.

L'entrave située entre le km 239 et 252 devrait rester sur place pendant encore plusieurs heures. Un détour est possible via la route 148 et le chemin Scotch.