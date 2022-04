Un accident fait un mort et un blessé à Montréal-Nord

L'alcool et la vitesse seraient en cause dans une embardée qui a fait un mort et un blessé grave tôt ce matin, sur le boulevard Pie-IX, à Montréal-Nord.

Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule près du boulevard Henri-Bourassa, vers 6h20.

La voiture a d'abord heurté le terre-plein avant de finir sa course contre un lampadaire.

Le passager de 34 ans a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Le conducteur de 33 ans a quant à lui subi d'importants traumatismes, mais son état est stable. Il sera rencontré par les policiers.

Il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies.

Un périmètre de sécurité était toujours en place en mi-journée afin de permettre aux reconstitutionnistes en enquête collision d'analyser la scène afin de déterminer les circonstances exactes du drame.