Un anneau géant apparaîtra bientôt au centre-ville de Montréal

Un anneau géant sera installé au centre-ville de Montréal, à partir de juin prochain.

L'oeuvre artistique en acier inoxydable fera 30 mètres de diamètre et pèsera plus de 50 000 livres. Elle sera suspendue à l'entrée principale de l'Esplanade de la Place Ville Marie. L'anneau sera ensuite illuminé à partir de septembre.

Le but est de redynamiser le centre-ville, après deux ans de pandémie.

«Nous ancrons notre présence au Québec et posons un geste fort pour le dynamisme du centre-ville de Montréal, tout en positionnant l'Esplanade PVM comme un lieu de rencontre urbain digne des grandes métropoles du monde.» -Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge

L'installation a été conçue par la firme d'architecture de Claude Cormier, qui est aussi derrière les fameuses boules colorées qui flottaient autrefois au dessus de la rue Sainte-Catherine Est dans le Village gai.

L'anneau a été fabriquée par la firme Marmen de Trois-Rivières.

«Geste audacieux et pérenne pour le centre-ville de Montréal, l'Anneau s'inscrit dans l'axe emblématique de l'avenue McGill College où s'alignent Place Ville Marie, l'Université McGill, l'ancien hôpital Royal Victoria et le Parc du Mont-Royal, révélant ainsi plus de 200 ans d'histoire de notre ville. » -l'architecte paysagiste Claude Cormier

La société souhaite que l'Anneau soit un lieu de rassemblement.

Esquisse architecturale de l'Anneau | Crédits photo: Claude Cormier + Associés, publiée sur Ivanhoé Cambridge Inc.

«Une installation monumentale comme l'Anneau aura le pouvoir d'attirer les visiteurs et viendra couronner tous les efforts déployés depuis deux ans. Je remercie les partenaires d'avoir mis la main à la pâte pour dynamiser le centre-ville de Montréal et l'aider à retrouver son attrait et sa vitalité», a mentionné Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

«L'installation symbolisera l'union forte entre Montréal, ses citoyens et ses citoyennes ainsi que ses visiteurs. Elle aura à la fois un caractère intemporel et actuel, alors que les travailleurs reviennent graduellement au centre-ville et que les touristes, locaux et internationaux, profitent à nouveau de tout ce que la métropole a à offrir», a précisé Ivanhoé Cambridge dans son communiqué.

Ce projet est soutenu financièrement par les Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme de Tourisme Montréal et du gouvernement du Québec à l'initiative «J'aime travailler au centre-ville» de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour la relance du centre-ville de Montréal.

«À la sortie de la crise sanitaire, Montréal avait besoin d'amour! Et Claude Cormier lui a passé l'Anneau au doigt! Égal à lui-même, cet architecte paysagiste de renom a encore une fois montré son talent et son amour pour notre ville, cette fois-ci en collaboration avec Ivanhoé Cambridge qui ne cesse de réinventer les paysages urbains pour les Montréalais et les touristes», s'est réjoui Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

(Audrey Bonaque et Marie-Pier Boucher, journalistes Noovo Info)