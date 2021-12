Un bébé de moins de deux mois décède de la COVID-19

Un bébé de moins de deux mois, né en bonne santé, est décédé hier à Montréal de la COVID-19.

Le CHU Sainte-Justine en a fait l'annonce en fin d'après-midi vendredi. Dans un communiqué, le centre hospitaliser explique que le nouveau né «avait été hospitalisé aux soins intensifs récemment après avoir contracté le virus.»

Le CHU Sainte-Justine a tenu «à offrir ses plus sincères condoléances aux parents et à la famille du nourisson».

L'hôpital rappelle que les nourrissons sont plus à risque de complications liées à la COVID-19 et qu'il est important de réduire ses contacts, de porter le masque, de se laver les mains et de respecter la distanciation de deux mètres.

Le communiqué spécifie qu'aucun autre détail ne sera fourni.