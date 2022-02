Un chien d'assistance cause un litige entre une dame et l’OMH Drummond

Un litige opposant une locataire avec un chien d’assistance et l’Office municipal d’habitation Drummond retient l’attention.

Lynn Blondeau possède un bichon maltais de 13 ans nommé Rosy depuis quelques années.

La dame de 62 ans avait emménagé dans le HLM de la rue Cockburn malgré l’interdiction d’avoir un chien dans son logement.

Pour gérer un stress post-traumatique lié à des agressions sexuelles, elle a besoin de la présence constante de son chien, surtout pour dormir.

Elle a suivi une formation et a reçu une certification de chien d’assistance pour soutien émotif l’an dernier.

De son côté, l’Office municipal d’habitation Drummond comprend les besoins de la dame, mais refuse d’attester que son animal est un véritable chien d’assistance.

On ne considère pas comme valides les certificats fournis, notamment la prescription du médecin de famille.

L’OMH a aussi proposé plusieurs solutions à Mme Blondeau comme le précise le directeur, David Bélanger :

« On a offert un autre logement à madame, logement qu’elle a accepté. On a également accepté de l’aider financièrement à se reloger… entente qui a été acceptée et homologuée le matin. Et dans l’après-midi, madame a fait défaut de respecter l’entente et là nous dit qu’elle ne déménagera pas dans le logement qu’on a toujours pour elle. » - David Bélanger, directeur de l’OMH Drummond