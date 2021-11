Un coach d'athlétisme au secondaire accusé d'attouchements sur des mineurs

Un entraîneur et athlète de 44 ans bien connu dans le milieu de la course à pied est accusé d'attouchement sexuel sur au moins trois fillettes de 9 à 11 ans pour des gestes commis entre 2016 et 2021. Alain Patry dirige depuis le 6 octobre le programme parascolaire d'athlétisme de l'école secondaire André-Laurendeau à Saint-Hubert.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil pense que l'entraîneur qui est en contact avec plusieurs jeunes pourrait avoir fait d'autres victimes. Moins de 24h après avoir lancé un appel au public, une 4e présumée victime de 16 ans s'est présentée au poste de police pour dénoncer des gestes de nature sexuelle commis par André Patry. Le porte-parole Jean-Pierre Voutsinos est convaincu que d'autres jeunes mineurs pourraient porter plainte. Alain Patry restera derrière les barreaux jusqu'à sa prochaine comparution pour sa remise en liberté, vendredi, au palais de Justice de Longueuil.

UN SPORTIF PROCHE DES JEUNES

Le sportif résident de St-Hubert est un membre actif d'Athlétisme Rive-Sud où il s'entraîne comme athlète dans un groupe élite aux côtés de plusieurs jeunes depuis au moins 4 ans. La coordonnatrice aux opérations, Émily Rochefort, était sous le choc après la publication de l'avis de recherche de la police de Longueuil, lundi matin.

La soeur d'une présumée victime de 11 ans affirme que Patry faisait «tout pour se rapprocher des filles». Selon elle, l'accusé fait également du bénévolat dans un club de gymnastique de Richelieu sur la Rive-Sud. En plus de travailler comme entraîneur de course à pied, Alain Patry offrait également des cours de randonnée pédestre selon la police de Longueuil.

Le Centre de services scolaires Marie-Victorin a pris les mesures nécessaires pour éviter tout contact futur entre les élèves et l'accusé. La direction a immédiatement avisé les parents des enfants impliqués dans l'activité parascolaire de la situation. Le porte-parole Pierre-Luc Déry ajoute qu'aucun élève ayant participé au cours d'Alain Patry n'est visé par l'enquête de la police de Longueuil.

Le programme parascolaire d'athlétisme a été suspendu après l'arrestation du quadragénaire la semaine dernière.

Les enquêteurs du Service de police de l'agglomération de Longueuil demandent à toute personne détenant de l'information au sujet d'Alain Patry de communiquer au 450-463-7211.

courtoisie