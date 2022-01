Un cocktail météo pour le premier week-end de 2022

Les premières heures de 2022 commencent dans la grisaille partout au Québec.

Alors qu'en Abitibi c'est de la faible neige et un froid sibérien qui sont attendus en après-midi samedi, ailleurs en province ce sera plutôt un mélange de pluie, de bruine, de pluie verglaçante et des températures plus douces.

C'est notamment le cas de la grande région de Montréal, de Québec, de l'Estrie, du Centre-du-Québec, de l'Outaouais et de la Mauricie. Les précipitations devraient commencer au courant de la journée de samedi pour se transformer en faible neige le soir, avec une hausse graduelle des températures.

Tout cela accompagné d'un épais brouillard et de smog qui envelopperont la plupart de ces régions. D'ailleurs, samedi matin Environnement Canada a émis un avertissement de smog et un avis de brouillard pour tous ces secteurs.

L'avertissement de smog signifie qu'il y a des concentrations élevées de polluants qui vont entrainer une mauvaise qualité de l'air. L'agence fédérale recommande aux résidents de la grande région de Montréal notamment, de cesser d'utiliser les poêles ou foyer au bois jusqu'à la levée de l'avertissement.

Dimanche le mercure sera à la baisse et la pluie se transformera en neige sur une bonne partie du Québec.

Le soleil sera de retour lundi avec des températures plus froides.