Un crime sexuel élucidé après 25 ans à Longueuil

La police de Longueuil a arrêté ce matin un individu qui aurait agressé sexuellement une femme il y a de cela 25 ans.

Le 17 août 1995 vers minuit, Louis Junior Poirier, 57 ans, aurait agrippé sa victime alors âgée de 15 ans, lorsqu'elle roulait à vélo sur une piste cyclable de Longueuil. L'adolescente avait quitté son domicile de Saint-Hubert pour aller rejoindre ses amis. Elle avait emprunté le parc de la Cité. Sur la piste cyclable, le suspect l’aurait fait tomber et l'aurait agressé sexuellement.

La jeune victime avait par la suite contacté les policiers, mais aucun suspect n’avait été arrêté à cette époque à la suite de l'enquête.

Louis Junior Poirier, un résident de Longueuil, a été arrêté dans sa voiture ce matin. L'homme est présentement détenu pour son interrogatoire. Il fait face à des accusations d'agression sexuelle et d'enlèvement.

Selon Mélanie Mercille du service de police, les concordances avec un autre dossier similaire survenu en 2018 ont contribué à l'arrestation de Poirier.

« En octobre 2018, un dossier similaire à celui survenu en 1995, est enquêté par des policiers, mais à l’extérieur du territoire du SPAL. Après enquête, on détermine que ces deux dossiers ne sont pas reliés entre eux. Toutefois, cette réouverture de dossier amène les enquêteurs du SPAL à analyser de nouveaux éléments d’enquête. Grâce aux avancées de la technologie, aux efforts des enquêteurs du SPAL et la collaboration de la victime, les techniciens du laboratoire des sciences et de médecine légales de Montréal ont réussi à trouver des concordances avec le suspect de 1995, soit Louis Junior Poirier. »

- Mélanie Mercille, porte-parole du SPAL