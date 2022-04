Un film mettant en vedette Céline Dion prendra l'affiche l'an prochain

Un drame romantique, mettant en vedette Céline Dion et sa musique, prendra l’affiche en février 2023.

It’s All Coming Back to Me, film faisant référence au populaire hit de la vedette québécoise, est le produit du scénariste et réalisateur américain Jim Strouse, selon le magazine Variety.

De plus, l’un des acteurs principaux du film Sam Heughan a rapporté au magazine Variety que Céline Dion a enregistré une nouvelle chanson pour la sortie du film.

It’s All Coming Back to Me raconte l’histoire d’une femme interprétée par l’actrice Priyanka Chopra Jonas, qui tente désespérément de vivre malgré la perte de son fiancé. En deuil, elle décide d’envoyer des messages à l’ancien numéro de téléphone de son amour perdu. Un homme, joué par Heughan, reçoit les textos de cette inconnue. Les deux personnages décident finalement de se rencontrer. Il n’en fallait pas plus pour que ces derniers tombent en amour.

Céline Dion fait également partie de la distribution, elle qui jouera son propre rôle. L’artiste québécoise aidera les deux amoureux dans leur croissance personnelle. Le tournage se serait déroulé à Londres.

It’s All Coming Back to Me sera présenté en salle à compter du 10 février 2023. Ce film est annoncé après la sortie d’un long métrage Aline, fortement inspiré de la vie de Céline Dion, réalisé par la comédienne Valérie Lemercier.

Émeric Montminy, Noovo Info