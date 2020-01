Un gâteau gâche l'anniversaire d'un jeune fan des Maple Leafs

L'erreur a tellement circulé sur les réseaux sociaux que la compagnie Maple Leaf Foods a été informée de la situation et a saisi la balle au bond.

Elle a informé le petit Jacob qu'elle l'invite, lui et sa famille à aller voir les Leafs jouer à Toronto. De plus, ils recevront des produits Maple Leafs en cadeaux.

Une belle façon de faire oublier la bourde du pâtissier !

Sorry to see that Jacob was disappointed with his cake, but we're giving him something that will turn his thumbs UP! We're sending Jacob and his family to @MapleLeafs game and we're going to fuel them with delicious @mapleleaf products! https://t.co/dUERwvOKAU @ColinnHarris