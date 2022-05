Un Go Fund Me est lancé pour la noyade à Ste-Adèle

Alors que les recherches ont repris tôt ce matin pour retrouver l'adolescente de 16 ans qui a sombré dans les eaux de la rivière du Nord, jeudi, des proches de la famille demandent l'aide du public. Ils ont lancé une campagne de sociofinancement pour aider la mère de la jeune Amy à traverser cette dure épreuve.

La page sur le site Go Fund Me a permis de récolter plus de 9 600$ en 3 jours. Les créateurs en profitent pour recommander aux Québécois d'être prudents aux abords des cours d'eau.

L'adolescente est disparue jeudi midi après avoir perdu pied sur une roche de la rivière du Nord à Sainte-Adèle en pleine canicule. Elle se trouvait avec trois amis sous le pont de la rue Rolland au moment du drame. La jeune Amy n'a pas été retrouvée depuis. Elle faisait l'unanimité auprès de ses camarades de classe de l'école Augustin-Norbert-Morin.