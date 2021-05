Un Grand retour à la radio pour RBO !

Rock et Belles Oreilles effectueront un grand retour à la radio, ce jeudi, en marge de leur 40e anniversaire. Guy A. Lepage, André Ducharme et Yves P. Pelletier seront les Fantastiques du jour de VÉRONIQUE ET LES FANTASTIQUES à ROUGE partout au Québec.

L'animatrice Véronique Cloutier revisitera les classiques du groupe humoristique qui a marqué l'histoire du Québec dès la deuxième heure de l'émission qui commence à 15h55. Le segment sera disponible en rattrapage sur l'application iHeartRadio dans les heures suivant la diffusion.

Le groupe a pris naissance au début des années 80 à la radio communautaire CIBL-FM à Montréal.

RBO TOP 40 SUR NOOVO

La performance de RBO à Rouge mettera la table pour leur retour à la télé à 21h, jeudi soir, sur les ondes de Noovo. Un Top 40 de leurs meilleurs moments en carrière leur sera consacré dans une émission spéciale de 60 minutes.

Ce rendez-vous à ne pas manquer sera disponible en rediffusion sur Noovo.ca et Crave dès 22h, le lundi 24 mai.

