Un groupe Facebook pour les Québécois qui ont vaincu la COVID-19

Chaque jour sur le coup de 13h, la Santé publique fait le point sur le nombre de Québécois infectés, ainsi que le nombre de décès causés par la COVID-19. Des chiffres en croissance constante qui peuvent faire augmenter l'anxiété chez plusieurs personnes.

Julie Breton a créé le groupe de soutien "J'ai eu la COVID-19" dans la nuit du 26 au 27 avril, car elle n'arrivait plus à dormir. Cette enseignante au secondaire à Victoriaville craignait les effets sur sa santé d'un éventuel retour au travail, avec élèves et collègues.

Une nouvelle angoissante pour cette femme de 43 ans qui se fait livrer son épicerie, porte un masque en public et évite les contacts le plus possible, afin d'éviter de contracter le coronavirus. Elle n'est finalement pas retournée à son école en raison de facteurs de santé aggravants, mais elle fait du télétravail pour aider aux élèves du primaire et du secondaire.

La page qu'elle a créée est remplie de témoignages de gens qui ont vaincu la COVID-19. Une sorte d'exutoire, comme en témoigne ces extraits :

"Bonjour! Je vais me faire dépister pour la COVID tantôt. Le tout a commencé samedi matin brusquement" - S. Bouchard

"Mes symptômes varient, un matin je vais bien et le soir, le crash total ou l’inverse" - S.Blais

"Je suis une assistante PAB dans la jeune vingtaine. Je crois avoir attrapé la Covid dans le cadre de mon travail ou peut-être dans les transports en commun" - E. Bernier

"Salut tout le monde, j'aimerais savoir de ceux qui ont perdu le goût et l'odorat... C'est parti quand ? -V. Goulet

"Je n'ai pas eu la Covid, mais le père d'une amie l'a et c'est difficile... Soins intensifs et tout et tout..." - A. Fortier

Facebook/Julie Breton a créé la page "J'ai eu la COVID-19", même si elle n'a pas contracté la maladie.

Julie Breton constate que les premiers témoignages sont venus de travailleurs du milieu de la Santé, "Mais là, j'ai l'impression, et ce n'est que mon impression, que c'est plus des gens qui l'ont attrapé par la transmission communautaire" dit-elle.

En mois d'un mois, plus de 520 personnes se sont inscrites à sa page. Ils échangent des informations et partagent leurs états d'âme.

Julie Breton lit chaque témoignage. Une façon de s'informer, de se rassurer. "Je vois toutes sortes de choses. Ceux qui témoignent me disent que ça leur fait du bien. Une membre m'a dit que c'est comme une thérapie".

En date du 25 mai, 14 600 Québécois étaient considérés comme guéris de la COVID-19. Pour s'inscrire à la page, suivez ce lien : https://www.facebook.com/groups/754896808386679/