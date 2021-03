Un hommage national aux milliers de victimes de la COVID-19

DES CÉRÉMONIES PARTOUT AU QUÉBEC

À Montréal, la mairesse Valérie Plante participera à une cérémonie hommage accompagnée de familles endeuillées à 12 h 45 devant l'Hôtel de Ville. La Métropole est rapidement devenue l'épicentre de la pandémie au Québec avec plus de 4 500 victimes depuis un an. La Santé publique montréalaise s'inquiète d'ailleurs d'une 3e vague de contamination ce printemps issue principalement du variant anglais qui est 64% plus mortel que le virus original.

La Ville de Drummondville a rendu hommage à ses disparus à 8h30, ce matin, notamment à la basilique Saint-Frédéric. Une couronne de 264 fleurs a été déposée à la place du Citoyen, à Saguenay pour commémorer la mémoire de tout autant de victimes.

Des cérémonies ont également eu lieu devant les Hôtels de Ville de Lévis, Sherbrooke, Shawinigan, Victoriaville et Rivière-du-Loup.

À Québec, le maire Régis Labeaume a prononcé une allocution avant de déposer une couronne de fleurs sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Selon lui, les derniers mois ont fait prendre conscience à plusieurs de la fragilité de la vie.

"Inutile de vous dire que l'idée qu'on doit profiter de la vie le plus rapidement possible, le plus intensément possible, est sûrement encore plus existant dans l'âme et dans le coeur de tout le monde, mais il y a une fragilité qui est terrifiante. J'ai l'impression que les hommes et les femmes vont sentir pendant longtemps qu'il y a cette fragilité-là." - Régis Labeaume, maire de Québec.