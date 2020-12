Un homme de Lachute perd la vie dans un accident auto-camion sur l'A50

Un homme de Lachute a perdu la vie à la suite d'un violent face à face avec un camion-citerne ce matin sur l'autoroute 50, à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides.

Au moment de l'impact qui est survenu vers 9h ce matin, la victime âgée de 38 ans a été éjectée de son véhicule. Son décès a été constaté sur les lieux.

Les enquêteurs en collision de la Sûreté du Québec sont sur place pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. La chaussée était enneigée au moment de l'accident mais aucune hypothèse officielle n'est avancée. Heureusement, le camion-citerne n'a pas perdu son chargement d'essence.

L'entrave située entre le km 239 et 252 devrait rester sur place pendant encore plusieurs heures, le temps de l'enquête. Un détour est possible via la route 148 et le chemin Scotch.