Un individu interpellé à la suite d'un incendie au Mont-Saint-Bruno

Un individu a été interpellé à la suite d'un incendie au sommet du Mont Saint-Bruno, vendredi soir.

Le brasier s'est déclaré vers 20h40 et a ravagé plus de 200 pieds carrés de broussailles. Les pompiers de Longueuil et de Sainte-Julie ont maîtrisé les flammes vers 23h30.

La police de Longueuil a aperçu deux personnes quittant les lieux. Une d'entre elles a été interceptée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer si l'incendie est d’origine criminelle.

Plusieurs citoyens du secteur ont aperçu les flammes depuis leurs résidences.