Un jeu virtuel pour initier les enfants aux aliments québécois

L'Union des producteurs agricoles (UPA) lance un jeu virtuel pour initier parents et enfants de 9 à 12 ans de toutes les régions du Québec aux secrets de l'agriculture.

Dans le monde virtuel de Kasscrout, le joueur opère un camion de cuisine de rue qui ne sert que des plats apprêtés avec des aliments frais d'ici. Il faut ensuite parcourir le territoire pour récupérer l'ingrédient demandé par le chef en aidant les producteurs en cours de route.

Le président de l'UPA de la Montérégie, Jérémie Letellier, espère que ça encouragera les gens à consommer davantage local.

« On pense qu'il va y avoir une meilleure connaissance des réalités de l'agriculture en 2020, que soit au niveau des productions animales, végétales, l'équipement et les machineries impliquées, tous ces concepts-là sont abordés dans le jeu. Il y a une prise de conscience de la part des consommateurs de l'importance d'assurer notre autonomie alimentaire. On est encore en train d'évaluer les impacts de la pandémie, je pense qu'il y a du bon et du moins bon qui est sorti de tout ça. On pense qu'il y a un élan qui est présent et qui est très perceptible. »

- Jérémie Letellier, président de l'UPA Montérégie