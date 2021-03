Un jeune avocat candidat à la maire de Montréal?

Alors que Denis Coderre entretient toujours le suspense sur un retour en politique, un jeune avocat montréalais pourrait brouiller les cartes aux élections municipales cet automne. L'ancien président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, Ryan Hillier, songerait à faire le saut en politique selon La Presse.

L'avocat de 34 ans aurait approché le parti Vrai changement pour Montréal pour se porter candidat à la chefferie. La formation politique a connu son apogée lors des élections du 3 novembre 2013 alors que sa chef, Mélanie Joly, avait fini deuxième à la course à la mairie récoltant 26,5 % des suffrages derrière Denis Coderre. 8 candidats du parti ont été élus avant d'être rayés de la carte aux élections de 2017.

Ryan Hillier souhaiterait se tourner vers les gens d'affaires pour relancer l'économie de la Métropole mise à mal par la pandémie. Il est l'un des membres fondateurs du cabinet d'avocats Novalex qui se spécialise dans le droit des affaires envers les entreprises et les organismes à but non lucratif.

Le jeune professionnel a fait ses premières armes en politique comme candidat pour le Parti libéral du Canada dans Longueuil-Pierre Boucher lors des élections fédérales de 2008. Il a également participé à la création de la Coalition pour l'avenir du Québec (CAQ) de François Legault en 2009.