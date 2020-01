Un jeune homme atteint par balles à Montréal-Nord

Le jeune homme de 21 ans victime d'une tentative de meurtre hier soir à Montréal-Nord est maintenant hors de danger. Selon nos sources, il s'agirait d'un règlement de compte lié aux gangs de rue.

L'homme a été atteint par plusieurs projectiles d'arme à feu vers 21h50 sur la rue Villeneuve, près du boulevard Langelier.

Il était au sol et conscient à l'arrivée des policiers et a été transporté au centre hospitalier. Il a subi des blessures au haut et au bas du corps et a dû être opéré. Il se trouvait tôt ce matin dans un état critique, mais stable. Il est maintenant tiré d'affaire.

Aucun suspect n'a encore été arrêté. Des enquêteurs, techniciens en identité judiciaire et maitre-chien se sont rendus sur place pour analyser la scène, recueillir des éléments d'information et faire du ratissage. Le périmètre a été levé peu avant 7h.

« La victime est un homme connu de nos services. Les policiers ont tenté de savoir ce qui s'était passé, mais peu de collaboration de sa part. Pour ce qui est des gens, des amis qui étaient non loin des lieux lors de l'événement, eux de même ont peu collaboré à l'enquête, alors difficile pour les enquêteurs de savoir ce qui s'est passé. » - Jean-Pierre Brabant, relationniste du SPVM

Du porte-à-porte a été fait auprès du voisinage au cas où ils auraient vu quelque chose et les policiers tentent de localiser des caméras de surveillance qui pourraient aider à identifier un suspect, mais comme ce serait un quartier plutôt résidentiel, cette option est peu probable.