Un motocycliste meurt après avoir fauché un travailleur routier à Laval

Un motocycliste de 28 ans est mort après avoir fauché un travailleur de la construction dans une zone de travaux routiers sur l'autoroute 440 Est à Laval mercredi soir.

Le drame s'est produit vers 21h entre la montée Saint-François et l'autoroute 25 où des travailleurs s'apprêtaient à fermer la voie de gauche.

Ian Jacobsen, originaire de l'Épiphanie dans Lanaudière et sa passagère filaient à plus de 200 km/h selon des témoins, lorsqu'ils ont tenté d'éviter les véhicules de services pour terminer leur course contre une camionnette blanche de type pick-up. Ils ont été éjectés de leur monture sous la force de l'impact.

La passagère également âgée de 28 ans est toujours dans un état critique à l'hôpital.

En après-midi, le travailleur routier était hors de danger. Le père de famille de 34 ans a eu une jambe arrachée et le bassin fracturé.

La vitesse est en cause selon la Sûreté du Québec qui a dépêché une équipe d'enquêteurs sur place. L'autoroute 440 Est a été rouverte à la circulation vers 3h ce matin.

Facebook/Ian Jacobsen était au volant de volant de la moto qui a heurté le travailleur de la construction hier soir. Selon un de ses proches, le jeune homme aimait la vitesse.

Cosmo Santamaria/CTV Montréal

Un autre drame

Il s'agit du 2e accident mortel à survenir en zone de travaux routiers cette semaine. Tôt lundi matin, un chauffard en état d'ébriété a fauché à mort un travailleur sur un chantier routier sur l'autoroute 20 à Sainte-Eulalie dans le Centre-du-Québec. Éric de Champlain-Blais, 44 ans est accusé d'avoir fui les lieux pour finalement être arrêté à Saint-Apollinaire, soit à environ 80 km de lieu de l'accident mortel.

Éric Beaupré - Vingt 55/Accident mortel à Sainte-Eulalie