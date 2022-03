Un nouveau centre mère-enfant à l'Hôpital du Haut-Richelieu

Bonne nouvelle pour les futures mamans en Montérégie. Un nouveau centre mère-enfant sera aménagé à l'Hôpital du Haut-Richelieu.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et le député de Saint-Jean, Louis Lemieux en ont fait l'annonce lundi.

Le projet consiste à aménager un espace de 1700 m2, déjà vacant au 3e étage du nouveau pavillon du centre hospitalier. Le centre mère-enfant sera doté d'un laboratoire, d'une clinique de grossesse à risque et des espaces de bureau et des espaces publics.

Il permettra de remédier à plusieurs lacunes actuelles notamment la vétusté et l'étroitesse des lieux.

« La réalisation de ce projet est une excellente nouvelle qui témoigne de la volonté de notre gouvernement à fournir les meilleures infrastructures de santé possibles et à soutenir les initiatives qui ont un impact concret sur la qualité des soins et des services offerts à la population, notamment pour les jeunes familles. Celles-ci pourront bénéficier d'un environnement beaucoup mieux adapté, moderne et répondant aux plus récentes normes de qualité. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux