Un père Noël bougon renvoyé au pôle Nord!

On a maintenant la preuve que MÊME le Père Noël peut perdre son travail.

Le centre commercial de Cowansville a «renvoyé au pôle Nord» ce qui s'est avéré être le Grinch, plutôt que le Père Noël.

Plusieurs personnes ont déploré sur les réseaux sociaux que le personnage était froid et peu accueillant et que ses décors étaient peu élaborés, rapporte La Voix de l'Est.

Son attitude peu empathique aurait aussi rendu plusieurs enfants mal à l’aise.

Devant ces plaintes, les dirigeants du centre commercial ont annoncé sur Facebook cet après-midi le congédiement de l'employé en question se disant «profondément désolés d'avoir créé une aussi mauvaise expérience à vos tous petits.»

Dans leur publication, ils ajoutent «qu'il est très difficile de trouver un bon père Noël disponible à tous les week-ends» et que par conséquent «qu'il n'y aura plus de père Noël pour les 2 prochains Week-ends».

Pour compenser, à compter de samedi, plusieurs boutiques auront des cadeaux à donner à TOUS les enfants qui le demanderont, et ce, jusqu'à épuisement de nos cadeaux.