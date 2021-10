Un petit avion s'écrase à Montréal, un mort et un blessé

Un petit avion tirant une banderole sur lequel il était inscrit "Chantal, Will you marry me" (Veux-tu m'épouser ?) s'est écrasé au parc de Dieppe de Montréal, situé à l'extrémité de la presqu'île de la Cité-du-Havre dans l'arrondissement Ville-Marie, faisant un mort et un blessé samedi soir.

L'écrasement s'est produit peu avant 18h, non loin du pont de la Concorde menant au Casino de Montréal. L'appareil s'est enflammé après l'écrasement, laissant peu de chance de survie aux occupants. Il a été vu voler à baisse altitude entre le pont Victoria et le pont Jacques-Cartier.

Courtoisie

Le pilote était en communication avec la tour de contrôle de Montréal quelques instants avant la tragédie. Le responsable de la tour de contrôle a demandé l'aide d'un avion de ligne commerciale pour localiser l'appareil après être resté sans réponse à un appel de détresse "Mayday". Le pilote s'était informé de l'état de la météo avant de disparaître des ondes.

Le Cessna 172 appartient à Publicité Aerogram, une compagnie de banderoles aériennes basée à Saint-Hubert en Montérégie.

Une équipe d'enquêteurs du BST a été dépêchée sur place pour déterminer la cause de la tragédie aérienne.