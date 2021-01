Un premier bébé de l'année à Montréal

Le premier bébé de l'année 2021 est né à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Le petit garçon prénommé Arthur, pèse 3,2 kg. Il est venu au monde à minuit pile. L'Hôpital a souligné l'évènement sur sa page Facebook :

UN DEUXIÈME ENFANT...

Une minute plus tard, Lara Michelle Adaszkiewicz naissait à minuit une minute, 10 secondes au Centre universitaire de santé McGill. La petite fille qui pèse 8,9 livres est la fille d'Aleksandra Modelewska et de Martin Adaszkiewicz. Le centre hospitalier a été le premier a en faire l'annonce ce matin, avant même l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.



...ET ENFIN UN TROISIÈME

À Québec, le Centre hospitalier universitaire a annoncé qu'un petit garçon est né à minuit 17 minutes à l'Hôpital Saint-François d'Assise. Il s'appelle Édouard et pèse 6 livres 10 onces.