Un premier cas probable de coronavirus à Montréal

Un premier cas probable de coronavirus a été détecté au Québec, plus précisément à Montréal. Il s'agit d'une femme qui revenait de l'Iran. Elle est rentrée au Canada lundi (24 février) et s'est aussitôt rendue dans une clinique médicale.

Les autorités ont fait le point sur la situation en soirée jeudi. La personne présumément infectée aurait fait une escale à Doha au Qatar avant d'atterrir à Montréal. L'état de la patiente n'a pas nécessicité d'hospitalisation et elle est maintenant en quarantaine à son domicile. Elle n'a pas pris le transport en commun et ne serait pas retournée au travail depuis son retour de voyage, minimisant ses contacts extérieurs.

"Elle s'est présentée dans une clinique médicale parce qu'elle présentait des symptômes légers. Des tests ont été effectués et les résultats d'analyse du Laboratoire de santé publique du Québec se sont révélés positifs. Nous parlons pour l'instant d'un cas probable." -La ministre de la Santé, Danielle McCann

Une autre analyse sera effectuée par le laboratoire de microbiologie à Winnipeg afin de confirmer ce présumé cas de COVID-19. Les résultats devraient être connus dimanche.

"Lors de la prise en charge de cette personne, toutes les mesures de précaution ont été mises en place. (...) La détection de ce cas démontre que notre système est efficace et fiable et que nos protocoles de prise en charge sont bien établis."

21 cas sont présentement sous investigation au Québec. Les autorités assurent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que le risque demeure faible. Au Canada, on compte actuellement 13 cas, alors qu'un sixième cas a été confirmé en Ontario. 7 cas ont été identifiés en Colombie-Britannique.

#covid-19 : nous confirmons un premier cas probable au #Québec. La personne se trouve en isolement chez elle.(1/...) — Danielle McCann (@MinistreMcCann) February 28, 2020

#covid-19 (2/...) la prise en charge de la personne infectée s’est bien déroulée, ce qui démontre que nos protocoles d’intervention fonctionnent. #sante — Danielle McCann (@MinistreMcCann) February 28, 2020

Un premier cas de coronavirus (COVID-19) au Québec. La @MinistreMcCann a fait le point ce soir.



Je tiens à rassurer les Québécois : toutes les mesures sont prises pour protéger la population. Le réseau de la santé est prêt. https://t.co/ISnE3ZKeYM — François Legault (@francoislegault) February 28, 2020

Point décisif dit l'OMS

L'épidémie du coronavirus a atteint un point décisif, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Le directeur général demande à tous les pays du globe d'agir rapidement pour endiguer le virus et de se préparer à faire face à une épidémie. Tedros Adhanom Ghebreyesus est préoccupé par la transmission du Covid-19 dans le reste du monde, alors que 46 pays sont maintenant touchés.

7 pays, dont le Brésil et la Norvège, ont enregistré un premier cas, dans les 24 dernières heures.

L'OMS est très inquiète par l'augmentation soudaine des cas en Italie, en Iran et en Corée du Sud.

Plus de 82 000 personnes ont été contaminées jusqu'à maintenant et plus de 2800 personnes ont perdu la vie en raison du coronavirus.

Le coronavirus fait plonger les Bourses

La Bourse de New York connait sa pire semaine depuis la crise financière de 2008, en raison de l'épidémie de coronavirus.

Après avoir perdu 900 points ce matin, son indice phare, le Dow Jones a perdu plus de 1000 points, selon des résultats provisoires à la clôture. Il s'agit d'une dégringolade de plus de 4%.

Le S&P 500 et le NASDAQ ont également chuté.

En raison du coronavirus, les investisseurs privilégient les secteurs moins à risque de subir des contraintes liées, par exemple, au transport des marchandises.