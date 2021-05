Un premier centre de vaccination à l'auto à Montréal

Le premier centre de vaccination à l'auto au Québec sera ouvert ces prochains jours à l'aéroport Montréal-Trudeau. Ce centre est érigé sur un terrain de stationnement adjacent au terminal de Dorval.

Ce centre de vaccination accueillera la population, 7 jours sur 7, de 8h à 20h le soir dès le 17 mai. Les patients devront prendre rendez-vous, selon l'ordre de priorité établi. Vérifiez si vous êtes éligibles dès maintenant à la vaccination en consultant le portail ClicSanté.ca

Le concept permettra de vacciner plus facilement les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les familles, puisque plus d'un patient pourra être vacciné par véhicule. Le centre ouvrira graduellement dans un peu plus d'une semaine.

« Ce premier site de vaccination au Québec en service à l’auto est un bel exemple de la créativité et de la proactivité des établissements de santé et de services sociaux. Il présentera de nombreux avantages et offrira une nouvelle expérience de vaccination aux résidents du secteur. Je tiens à réitérer toute ma reconnaissance aux équipes qui contribuent aux efforts de vaccination dans le cadre de cette opération sans précédent. » - Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Jusqu'à maintenant, plus de 3 256 401 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées au Québec.

CTV Montréal/Kelly Greig