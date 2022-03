Un projet participatif pour les résidents de Marieville

Pour la première fois les résidents de Marieville pourront participer concrètement au développement de leur municipalité. Cette année, la Ville invite les citoyens à soumettre des projets visant à améliorer leur milieu de vie.

Pour cette première édition de ce budget participatif, la Ville a prévu 100,000$ pour la réalisation du projet qui aura suscité le plus d'enthousiasme auprès de la population.

En mai, un comité se réunira pour débuter l'évaluation de la faisabilité de chacun des projets proposés. Au terme de cette analyse, la Ville préparera la présentation officielle des projets retenus, prévue la semaine du 15 août.

Les résidents de Marieville pourront ensuite voter pour leur projet favori, du 20 août au 30 septembre. Finalement, le dévoilement public du projet ayant reçu le plus grand nombre de votes se fera en novembre, pour une réalisation au cours de l'année 2023.

Voici les critères qui doivent être respectés:

o Le projet doit relever des compétences de la Ville de Marieville ;

o il est à réaliser sur le territoire de la ville et plus particulièrement sur une propriété municipale ;

o il concerne des dépenses d'investissement (rénovation ou construction de bâtiment ou de l'espace public, achat de biens, etc.) et ne doit pas englober de dépenses relevant de la gestion courante de la ville (rémunération de personnel, achat de services, subvention aux associations, etc.) ;

o il est d'intérêt général et à visée collective ;

o il respecte les lois régissant les villes ainsi que les règlements et politiques de la Ville ;

o son coût estimé de réalisation est inférieur à 100 000 $ ;

o les bénéfices générés par son utilisation ou son usage ne sont pas privatisés ;

o il ne comporte pas d'éléments de nature discriminatoire, diffamatoire ou de nature religieuse.

Une soirée d'information aura lieu le mercredi 6 avril, entre 18 h 30 et 20 h.