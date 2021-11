Un train thérapeutique pour des résidents ainés de Louiseville

Le propriétaire d'une résidence pour personnes âgées à Louiseville a trouvé une façon originale d'améliorer le quotidien des patients atteints de problèmes cognitifs.

Simon Charles Benabou a installé dans son établissement il y a deux semaines, un '' train thérapeutique'' au coût de 10,000$. Grâce à un voyage virtuel d'une durée de 20 minutes, les résidents ont réellement l'impression de quitter leur chambre et partir en train.

La thérapie par le voyage permet une stimulaiton cognitive grâce à des stimulis psycho-sensoriels. Ça consiste à simuler un trajet de train dans un décor qui a été aménagé par l'équipe de la résidence Villa Louiseville.

Selon Monsieur Benabou les effets sur le patient sont nombreux. D'abord la cabine de train par son caractère immersif, permet d'abaisser le niveau de stress tout en diminuant les troubles comportementaux. Le simple fait de visualiser un trajet permet aux résidents de s'évader, de se détendre et d'échanger avec le préposé qui l'accompagne.

'' Ils ont une illusion parfaite d'un voyage en train. La préposé entre dans le wagon avec le patient et entame une discussion sur des souvenirs, le voyage et le paysage et on remarque que le patient n'est plus du tout agité. Il y a un écran télé qui donne l'illusion qu'on regarde par la fenêtre du train. Il y a un paysage qui défile avec le bruit du train évidemment. Il y a également des sièges de train comme si vous étiez dans un wagon.''

- Simon Charles Benabou, propriétaire Villa Louiseville