Un troisième homme blessé par balle en 24 heures à Montréal-Nord

Un 3e homme a été atteint par balle dans l'arrondissement de Montréal-Nord samedi soir.

C'est pratiquement au même endroit que la veille, soit sur le boulevard Rolland près de la rue Pascal, que l'homme de 28 ans a été atteint d'un projectile.

Il circulait à pied et aurait été approché par une voiture. Un des occupants lui aurait tiré dessus.

Il a été blessé au bas du corps, mais on ne craindrait pas pour sa vie.

« L'individu est connu du milieu policier. On n’a aucune information en lien avec le possible véhicule et le ou les suspect(s). La victime dit n'avoir rien constaté ou rien vu. Il est très peu collaborateur avec les autorités. » - Raphaël Bergeron du SPVM.