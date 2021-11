Une 3e dose de vaccin offerte aux 70 ans et plus

Les Québécois de 70 ans et plus pourront recevoir une 3e dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Cette 3e dose n'est pas obligatoire.

Le ministre de la santé, Christian Dubé, a annoncé en point de presse mardi après-midi, que la prise de rendez-vous par tranche d'âge débutera le 16 novembre pour les 80 ans et plus, le 18 novembre pour les 75 ans et plus et enfin le 23 novembre pour les 70 ans et plus.

POUR LE CALENDRIER, RENDEZ-VOUS SUR CLIC SANTÉ.

Fait à noter, il faut que la deuxième dose du vaccin ait été administrée il y a au moins 6 mois.

Les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin Astrazeneca pourront aussi recevoir une dose de rappel des vaccins Pfizer ou Moderna à compter du 25 novembre.

Québec attend toujours les instructions du fédéral pour la vaccination des jeunes de 5 à 11 ans.

Mon collègue Christian Dubé a annoncé aujourd'hui de nouvelles consignes pour la vaccination au Québec. Une dose de rappel sera offerte aux personnes de 70 ans et plus ainsi qu'aux personnes ayant reçu deux doses d'AstraZeneca/Covishield.



Pour tous les détails👇 pic.twitter.com/D2slMYXgfi — François Legault (@francoislegault) November 9, 2021

SORTIE EN RÊGLE CONTRE LES SYNDICATS

Le ministre de la santé du Québec a aussi profité du même point de presse pour faire une sortie en règle contre les syndicats qui représentent les infirmières.

Monsieur Dubé accuse les délégés syndicaux d'être davantage préoccupés à toucher la prime COVID qu'à aider à la vaccination. Il leur reproche également de ne pas collaborer à l'opération de recrutement d'infirmières. Il s’est dit déçu de l’attitude des syndicats, qui ont dénoncé la veille un manque de collaboration de la part du ministère de la Santé.