Une affiche pour sauver ses animaux d'un incendie

Lors d'un incendie, les pompiers ne sont pas toujours mis au fait que des animaux sont présents dans la maison. L'Hôpital vétérinaire Carcajou d'Alma offre donc des petites affiches que les propriétaires d'animaux peuvent installer sur la porte d'entrée ou sur une fenêtre de la maison pour signifier une présence animale.

La technicienne en santé animale Alexandra Fortin explique que l'initiative existe déjà ailleurs, mais ils ont eu l'idée de le faire en région. C'est la deuxième année que la clinique fait cette campagne. :

« C'est un petit vinyle que nous collons directement dans la vitre et on peut y écrire le nombre d'animaux que nous avons dans la maison. Donc, le nombre de chiens et de chats. Les pompiers sont au courant que ça existe et ils seront alors plus en alerte pour les sauver rapidement. »